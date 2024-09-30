С начала года по Ростовской области заблокировали больше 1100 сайтов

В Ростовской области заблокировали 1138 сайт с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
Специалисты ведомства выявили сайты, которые незаконно торговали медикаментами. Мошенники предлагали пациентам лекарства от рака, диабета, гепатита и других недугов.
— В августе-сентябре, перед сезоном простуд, особое внимание уделялось выявлению продажи незарегистрированных противовирусных лекарственных препаратов. За два месяца подобных сайтов заблокировано 177, — говорится в сообщении ведомства.