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С начала года по Ростовской области заблокировали больше 1100 сайтов

Росздравнадзор заблокировал 1138 сайт по Ростовской области с начала этого года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области заблокировали 1138 сайт с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Специалисты ведомства выявили сайты, которые незаконно торговали медикаментами. Мошенники предлагали пациентам лекарства от рака, диабета, гепатита и других недугов.

— В августе-сентябре, перед сезоном простуд, особое внимание уделялось выявлению продажи незарегистрированных противовирусных лекарственных препаратов. За два месяца подобных сайтов заблокировано 177, — говорится в сообщении ведомства.