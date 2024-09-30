Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Он признал вину почти по всем предъявленным ему пунктам обвинения, но это не смягчило суровость приговора. Первые пять лет Александр Пермяков проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима. Сам Прилепин приговор не комментировал, но попросил больше не называть его писателем.