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В центре Уфы высадили крупномерные липы и туи

Озеленить планируют и улицы Пушкина и Карла Маркса.

Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы высадили новые деревья. Как рассказал мэр города Ратмир Мавлиев, коммунальные службы озеленили Октябрьскую революцию, высадив на тротуарах крупномерные липы и туи.

По словам сити-менеджера, такие же растения намерены посадить и на других центральных улицах: Пушкина и Карла Маркса.

Напомним, что ранее на Ленина были спилены 43 перестойных старых дерева, а вместо них весной власти посадили 50 крупномерных лип.

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