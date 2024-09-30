Гол возвращенца Спунера принес в Омске «Авангарду» победу над «Сибирью»

Сегодня, 30 сентября, омский хоккейный клуб сыграл дома матч чемпионата КХЛ против «Сибири» и одержал тяжелую победу 3:2.
Стоит отметить, что здесь первый свой матч в этом сезоне сыграл вернувшийся в «Авангард» форвард Райан Спунер, он и сыграл решающую роль В первом периоде до самой концовки голов зрители так и не увидели. Дважды омичи сыграли в меньшинстве, в том числе схватив нелепое удаление за нарушение численного состава, но не пропустили.
В атаке реальных моментов сами они создали мало, если создали вообще. Гости, в свою очередь, сами не смотрелись опасно. 4−5 неплохих, но не убойных атак — и на этом по сути все.
После перерыва «ястребы» довольно быстро схватили удаление и в последовавшем меньшинстве уже через 17 секунд пропустили. У гостей отличился на 24-й минуте Энди Андреофф.
А уже вскоре хозяева дали им удвоить счет. С передачи того же Андреоффа забил на сей раз Георгий Белоусов. К счастью, через две минуты после этого омичи один гол отквитали. На острие быстрой атаки у них на сей раз оказался Игорь Мартынов, а пасовали ему Чистяков и Холодилин — 1:2.
А уже когда до сирены оставалось 7 минут 4 секунды, точный бросок средней дальности в еще одной атаке у хозяев с передач Чистякова и Филатьева сделал Линден Вей. 2:2 — счет наконец хотя бы сравнялся. С такими цифрами и завершился период.
В третьей двадцатиминутке игра с обеих сторон была то вязкой, то острой, в общем-то на неплохих скоростях. Один раз омичи не смогли реализовать большинство. За 4 минуты до сирены стало понятно, что игра будет либо до чьей-то первой ошибки, либо перетечет овертайм, а там, глядишь, и в буллиты.
В этой ситуации больше атаковали «ястребы», но часто не хватало им согласованности и… некоего коллективного разума, что ли. Однако джокер в виде вернувшегося Райана Спунера все же сыграл. На 59-й минуте именно он завершил атаку и забил, когда ему пасовали Вей и Буше.
Гости за 25 секунд до конца сняли вратаря и вышли в поле вшестером, но это им не помогло. 3:2 — успех нашего клуба дома, прервана длинная серия поражений. Далее 3 октября омская команда дома сыграет против «Локомотива».