Гол возвращенца Спунера принес в Омске «Авангарду» победу над «Сибирью»

А уже вскоре хозяева дали им удвоить счет. С передачи того же Андреоффа забил на сей раз Георгий Белоусов. К счастью, через две минуты после этого омичи один гол отквитали. На острие быстрой атаки у них на сей раз оказался Игорь Мартынов, а пасовали ему Чистяков и Холодилин — 1:2.