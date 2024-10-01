Худеющего кота Крошика из Перми перевели на дробное кормление

30 сентября она выложила новую запись о Крошике, где рассказывает об изменении системы питания животного. «Более правильно кошке кушать часто и по чуть-чуть. И сейчас, когда Крошик привык к корму и уже месяц находится на диете, мы решили перевести его на дробное кормление. Для этого купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать Крошику небольшую порцию корма», — написала врач.