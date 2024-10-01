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Худеющего кота Крошика из Перми перевели на дробное кормление

Он уже месяц находится на диете.

Источник: Комсомольская правда

Восстановление кота Крошика из Перми, который весил около 17 килограммов, продолжается. Он уже месяц находится на диете, а сейчас его перевели на дробное кормление. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ветеринарный врач Екатерина, работающая с котом.

30 сентября она выложила новую запись о Крошике, где рассказывает об изменении системы питания животного. «Более правильно кошке кушать часто и по чуть-чуть. И сейчас, когда Крошик привык к корму и уже месяц находится на диете, мы решили перевести его на дробное кормление. Для этого купила ему умную кормушку, которая будет по времени выдавать Крошику небольшую порцию корма», — написала врач.

Напомним, о том, что в Перми живет 17-килограммовый Крошик, стало известно месяц назад. Волонтеры приюта «Матроскин» обнаружили его в больничном подвале. Из-за своего большого веса пушистик не мог вставать на лапы, и тогда его отправили худеть в реабилитационный центр. Чтобы сбросить вес, Крошик есть только обезжиренный корм, занимается гимнастикой и аквааэробикой и получает процедуры. За месяц пушистик сбросил два килограмма.