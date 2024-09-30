«По ним колония плачет»: что известно о компании подростков, которые избили мужчину в Башкирии

Как выяснилось, это не единственный случай, когда горожане подверглись издевательствам со стороны детей. По словам жительницы Октябрьского, в тот же вечер мальчишки также напали на мужчину и женщину, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Видео с избиением пары так же попало в социальные сети. Мужчина в драке пострадал. Хулиганы толпой нанесли ему удары по лицу и голове.