«По ним колония плачет»: что известно о компании подростков, которые избили мужчину в Башкирии

На днях в Ульяновске произошел возмутительный случай, который обсуждала вся Россия. Мужчина избил беззащитную бабушку, которая продавала цветы у входа в супермаркет. Тем временем похожая история произошла и в Башкирии, где вечером 28 сентября в городе Октябрьском толпа малолетних хулиганов накинулась с кулаками и избила горожанина за то, что тот всего лишь сделал им замечание. Подробности шокирующей истории узнала «КП-Уфа».
НАПАДЕНИЯ НА ПРОХОЖИХ.
Инцидент произошел у подъезда жилого дома. Несколько школьников напали на 40-летнего мужчину, избили его и перекинули через забор. Насилие остановила местная жительница: она вмешалась в конфликт, после чего молодые люди ушли. Видеозапись произошедшего мгновенно разлетелась по социальным сетям и каналам в мессенджерах, где поступок гневно осудили подписчики и потребовали немедленного вмешательства.
— Эти подростки сначала преследовали его, потом напали. Возможно, он ранее подвергался издевательствам этих ребят, — говорит «КП-Уфа» местный житель.
Как выяснилось, это не единственный случай, когда горожане подверглись издевательствам со стороны детей. По словам жительницы Октябрьского, в тот же вечер мальчишки также напали на мужчину и женщину, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Видео с избиением пары так же попало в социальные сети. Мужчина в драке пострадал. Хулиганы толпой нанесли ему удары по лицу и голове.
— Женщина в порядке, у мужчины лицо в крови было, — рассказала жительница микрорайона.
ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ НАКАЗАТЬ ХУЛИГАНОВ.
Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Местные решили разыскать малолетних хулиганов самостоятельно и вывести их на разговор. Найдя нескольких мальчиков, неравнодушные жители пытались объяснить им правила поведения. В ответ виновники нападения начали плакать и просить их отпустить. Внятного объяснения, почему они набросились на беззащитного человека, никто не дал. Один из подростков попытался выкрутиться, сказав, что пострадавший сам начал приставать к компании.
Многих жителей Башкирии возмутило поведение детей, которые, как кажется, заигрались в криминальных авторитетов. Некоторые требуют для них самых жестких мер.
— Просто хулиганство здесь не подходит, это для них слишком легкое наказание, — пишет под постом в социальных сетях один из комментаторов.
— Вырвать малолеткам руки по локоть! — пишет еще один. — Колония по ним плачет!
По словам местных ребят, которые заступились за пострадавшего, нашли хулиганов довольно быстро, так как город небольшой и несложно вычислить нападавших. Также они рассказали про одного из обидчиков: бьет младших детей во дворе, оскорбляет прохожих и является одним из главных задир района.
— Он уже давно должен состоять на учете, — поделился мнением с «КП-Уфа» житель города.
Еще один участник избиения прохожих — Эдуард (имя изменено), который учится в 6 классе одной из школ Октябрьского. Он состоит на учете в полиции еще с начальных классов. Как отмечают местные, его мать злоупотребляет спиртным и не занимается воспитанием сына.
— Сам он не хочет разбираться и пояснять за своим слова и действия, зовёт старших постоянно, — говорит житель Октябрьского.
Личности остальных подростков пока еще неизвестны, но высказываются мнения, что они такие же хулиганы, иначе не стали бы связываться с плохой компанией.
ОФИЦИАЛЬНО.
После резонанса в соцсетях Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о хулиганстве. 30 сентября стало известно, что полиция задержала хулиганов. Ими оказались пятеро подростков 13−14 лет. Всех их доставили в отдел.
— Поводом для причинения телесных повреждений мужчине послужило замечание, которые он высказал в адрес несовершеннолетних, что вызвало агрессию с их стороны, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии. — В настоящее время со всеми участниками нападения проводятся следственные действия.
Известно, что пострадавший получил травму головы. Ему назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился подготовить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела. Поручение было направлено руководителю башкирского управления ведомства Владимиру Архангельскому. В нем Бастрыкин потребовал предоставить информацию о всех установленных обстоятельствах.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
В башкирском городе Салавате парень самостоятельно нашел, задержал и передал полиции местного жителя, который избил у подъезда двух пенсионеров. 21-летний Динар Гарипов узнал про инцидент через социальные сети и смог заступиться за пожилых людей. Агрессивного мужчину молодой спортсмен быстро обезвредил и не покидал квартиру злоумышленника, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов.