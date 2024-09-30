Купил продукты, пошел на автобусную остановку и пропал: в Уфе ищут Халита Миннегалиева

В Уфе пропал 59-летний житель Турбаслов Халит Миннегалиев. О судьбе мужчины ничего неизвестно с прошлого вторника, 24 сентября. Об этом сообщила поисковая организация «Лиза Алерт».
Как рассказали близкие пропавшего «КП-Уфа», последний раз Халита видели в районе ВАЗа в Черниковке. Там он гостил у своих родных. После визита мужчина закупился продуктами и должен был пойти в сторону «Кремлевской» остановку, чтобы оттуда поехать на девятом автобусе домой — в Турбаслы. Дошел ли он до остановочного пункта и сел ли в маршрутку, неизвестно.
— Он тихий, безобидный, неагрессивный. В морг, больницы звонили — нигде его нету, — говорят близкие.
Приметы: рост — 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, светло-карие глаза.
Был одет в черную спортивную куртку, темно-зеленые штаны, черные кроссовки и серую кепку.
Если вы видели Халита Миннегалиев или знаете, где он находится, позвоните по телефону: 8 (800)700−54−52 («ЛизаАлерт») или 112.
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