Купил продукты, пошел на автобусную остановку и пропал: в Уфе ищут Халита Миннегалиева

Как рассказали близкие пропавшего «КП-Уфа», последний раз Халита видели в районе ВАЗа в Черниковке. Там он гостил у своих родных. После визита мужчина закупился продуктами и должен был пойти в сторону «Кремлевской» остановку, чтобы оттуда поехать на девятом автобусе домой — в Турбаслы. Дошел ли он до остановочного пункта и сел ли в маршрутку, неизвестно.