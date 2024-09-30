Стал известен прогноз погоды на начало октября в Башкирии

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Октябрь ознаменуется контрастной погодой: ночью ударят заморозки, а днем уже будет ярко светить солнце.
Так, вторник, 1 октября, принесет жителям республики юго-западный ветер с переходом на северо-восточный. Температура воздуха ночью +4,+9°, по юго-востоку до −1°, днем +17,+22°. Осадков в этот день не предвидится.
В среду, 2 октября, характер погоды не изменится, однако будет становиться холоднее, как по ночам, так и днем.
— Столбики термометров покажут ночью +1,+6°, местами до −4°, днем +13,+18°. Такие же температурные значения ожидаются в среду, — рассказали в Башгидрометцентре.
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