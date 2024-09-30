Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, избившую ребенка за просьбу вести урок на русском

24 сентября издание Nova24 в Telegram-канале опубликовало пост из группы «Потребитель. Уз», в котором говорилось, что днем ранее учительница школы № 188 избила ребенка в ответ на просьбу вести урок русского языка на русском. На следующий день СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором отчетливо было видно, что педагог силой вытаскивает ребенка из-за парты и толкает к доске, а когда тот пытается вернуться на свое место — хватает его за горло, несколько раз ударяя головой о доску, и бьет по лицу.