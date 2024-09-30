Решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри, заявил Володин

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — сказал он журналистам.
Володин отметил, что цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей.
«Не запретив это, мы не решим проблему демографии. Пропаганда бездетности — социально опасное явление. Американцы продвигают это. У нас страна огромная, их (США — ред.) идеология опасна. Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения», — отметил он.
Ранее источник в ГД сообщил, что Совет Думы направил законопроекты о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения и об административной ответственности за его пропаганду в рассылку, установив срок предоставления отзывов и предложений до 15 октября. Оба законопроекта отнесены к подлежащим первоочередному рассмотрению Государственной Думы со сроком в октябре.
Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщил ранее Володин.
При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 1 до 4 миллионов рублей.
Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц — от 1 до 2 миллионов рублей. При этом, если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 5 миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.
Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.