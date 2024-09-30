Решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри, заявил Володин

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц — от 1 до 2 миллионов рублей. При этом, если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 5 миллионов рублей.