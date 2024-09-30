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Решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри, заявил Володин

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка.

Источник: © РИА Новости

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — сказал он журналистам.

Володин отметил, что цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей.

«Не запретив это, мы не решим проблему демографии. Пропаганда бездетности — социально опасное явление. Американцы продвигают это. У нас страна огромная, их (США — ред.) идеология опасна. Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения», — отметил он.

Ранее источник в ГД сообщил, что Совет Думы направил законопроекты о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения и об административной ответственности за его пропаганду в рассылку, установив срок предоставления отзывов и предложений до 15 октября. Оба законопроекта отнесены к подлежащим первоочередному рассмотрению Государственной Думы со сроком в октябре.

Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщил ранее Володин.

В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы.

Проект предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом если эти нарушения были совершены с применением СМИ или интернета, то штраф уже составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 1 до 4 миллионов рублей.

Если нарушения будут совершены среди несовершеннолетних, то повлекут наложение штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, на юрлиц — от 1 до 2 миллионов рублей. При этом, если при нарушении были использованы СМИ или интернет, то штрафы возрастут: для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до 5 миллионов рублей.

Пропаганда идеологии чайлдфри иностранными гражданами, в том числе с использованием СМИ и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из РФ.

Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Володин Вячеслав
закон