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Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 37 млн рублей

Победитель розыгрыша еще не обратился за призом в лотерейный центр.

В понедельник, 30 сентября, в лотерее был разыгран многомиллионный суперприз — 37 131 240 рублей. Победителем стал житель Волгоградской области. При этом сумма выигрыша увеличилась на 700 тыс., поскольку участник отметил дополнительное число во втором поле билета.

К победе волгоградца привели 8 чисел, отмеченных в первом поле билета, и еще одно — во втором. Что они значат для участника розыгрыша, еще не известно, поскольку обладатель приза пока не обратился за своим выигрышем, сообщили организаторы лотереи.