Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму

«Инструмент должен быть рабочим, а на сегодняшний день я не вижу, чтобы он был применим. Формально принять закон и поставить людей в рамки, которые неисполнимы, я считаю, это неправильно. Если мы зарегулируем наши гостевые дома до уровня больших комплексов, гостиниц — это путь в никуда. Поэтому очень аккуратно подходим к законодательной инициативе, дорабатываем, чтобы принять удобный нормативный правовой документ, который будет понятен в первую очередь людям».