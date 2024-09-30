Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму

Проект закона о гостевых домах, хотя и получал правки разных экспертов, в том числе федеральных, все еще требует доработки, сказал председатель комитета.
«Инструмент должен быть рабочим, а на сегодняшний день я не вижу, чтобы он был применим. Формально принять закон и поставить людей в рамки, которые неисполнимы, я считаю, это неправильно. Если мы зарегулируем наши гостевые дома до уровня больших комплексов, гостиниц — это путь в никуда. Поэтому очень аккуратно подходим к законодательной инициативе, дорабатываем, чтобы принять удобный нормативный правовой документ, который будет понятен в первую очередь людям».
При этом он подчеркнул, что новый закон не должен навредить государству и конкретным населенным пунктам, в частности, с точки зрения использования земли. И с этим, по словам главы профильного комитета, существуют проблемы, влияющие на оперативность урегулирования вопроса о гостевых домах на законодательном уровне.
«Будем говорить открыто: зачастую люди строили так называемые гостевые дома с нарушением целевого назначения земельных участков. И не все генпланы городов, наших поселений, могут подстроиться под существующую застройку», — сказал Тихончук.
Максимально привести в порядок ситуацию в каждом регионе Крыма необходимо, учитывая региональные особенности, отметил он.
«Поэтому у нас постоянно идут консультации, в первую очередь, с бизнесом, и мы очень аккуратно все выверяем, чтобы не навредить», — сказал председатель комитета.
По словам Тихончука, в одной только Евпатории сегодня около 600 объектов, которые функционируют как гостевые дома и требуют легализации.
«А с учетом того, что и на южном берегу такая же ситуация, в Большой Ялте, и на востоке Крыма, в масштабах республики это очень много, значимая часть, поэтому правила игры надо создавать», — добавил он.
И выразил уверенность в том, что, когда закон с учетом всех нюансов будет принят, выгоду от него получат абсолютно все.
«И люди будут работать в законодательном поле, и бюджет будет пополняться — а это доходы бюджетов всех уровней, — и будут созданы открытые рабочие места. Я считаю, что в этом заинтересованы все: и бизнес, и власть, и турист с точки зрения гарантий и понимания, куда он приехал», — сказал Тихончук.
Проблема гостевых домов в Крыму продолжает обсуждаться в Государственной Думе. А с 10 по 12 октября будет поднята на Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), которая пройдет в Ростове-на-Дону, отметил председатель комитета.
«Мы с председателем Госсовета Владимиром Андреевичем Константиновым в составе делегации будем поднимать вопрос о том, что мы должны решить и дать нашему бизнесу инструмент узаконить гостевые дома в Республике Крым. Это один из блоков законодательных вопросов, которые будут решаться в первую очередь», — подытожил Тихончук.