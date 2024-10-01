Южноуральских водителей попросили отказаться от поездок в непогоду

В некоторых районах региона ожидается понижение температуры до −4 градусов на почве и в воздухе, а также местами снег.
Во время ухудшения погодных условий сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае, если непогода застанет в дороге, важно не совершать опасных маневров, соблюдать скоростной режим и учитывать условия и дорожную ситуацию при планировании маршрутов.
В ведомстве напомнили, что обратиться за помощью можно по номеру 112 или к ближайшему посту или экипажу Госавтоинспекции.