Южноуральских водителей попросили отказаться от поездок в непогоду

Во время ухудшения погодных условий сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае, если непогода застанет в дороге, важно не совершать опасных маневров, соблюдать скоростной режим и учитывать условия и дорожную ситуацию при планировании маршрутов.