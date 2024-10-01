Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральских водителей попросили отказаться от поездок в непогоду

Ночью и утром 1 октября синоптики прогнозируют заморозки. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 82% 756 мм рт. ст. +16°

В некоторых районах региона ожидается понижение температуры до −4 градусов на почве и в воздухе, а также местами снег.

Во время ухудшения погодных условий сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае, если непогода застанет в дороге, важно не совершать опасных маневров, соблюдать скоростной режим и учитывать условия и дорожную ситуацию при планировании маршрутов.

В ведомстве напомнили, что обратиться за помощью можно по номеру 112 или к ближайшему посту или экипажу Госавтоинспекции.