В Калининграде завершился сезон фонтанов

18 городских фонтанов будут готовиться к зиме: на площади Победы, у ТЦ «Клевер», у памятника Шиллеру и другие. Фонтаны должны быть почищены и проведены профилактические работы на насосах.
Следующий сезон фонтанов начнется 1 мая 2025 года.
30 сентября — последний рабочий день для городских фонтанов Калининграда: вечером фонтаны отключили и начали процесс консервации.
18 городских фонтанов будут готовиться к зиме: на площади Победы, у ТЦ «Клевер», у памятника Шиллеру и другие. Фонтаны должны быть почищены и проведены профилактические работы на насосах.
Следующий сезон фонтанов начнется 1 мая 2025 года.