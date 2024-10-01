Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде завершился сезон фонтанов

30 сентября — последний рабочий день для городских фонтанов Калининграда: вечером фонтаны отключили и начали процесс консервации.

Источник: KaliningradToday

18 городских фонтанов будут готовиться к зиме: на площади Победы, у ТЦ «Клевер», у памятника Шиллеру и другие. Фонтаны должны быть почищены и проведены профилактические работы на насосах.

Следующий сезон фонтанов начнется 1 мая 2025 года.

архитектура