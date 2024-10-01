В Ростове-на-Дону домофоны научили предупреждать о ЧС

Домофоны запрограммированы. При объявлении сигнала гражданской обороны или ЧС автоматически они разблокируют входные двери. Благодаря этому находящиеся на улице люди смогут покинуть опасное при обстреле открытое пространство и спрятаться за бетонные перекрытия в подъезде. Впрочем, эта домофонная система оповещения ГО и ЧС, как отметил инженер, еще будет дорабатываться: появится функция «звук на улицу» — для тех, кто находится во дворе.
Тем не менее эффективность ноу-хау проверили на практике. Проведенные учения в одном из жилых комплексов донской столицы показали, что домофоны прекрасно справились. Жильцы, получив сигнал тревоги, спустились в укрытие — в подземный паркинг.
Причем люди строго следовали полученным инструкциям: не пользовались лифтами, а спускались с верхних этажей по лестницам, взяли с собой документы, воду, медикаменты и телефоны для связи.
Одновременно с домофонами проверку проходили и подземные укрытия. Оказалось, что заглубленные убежища должны быть оборудованы сидячими местами, запасом питьевой воды, вентиляцией, аптечками для оказания первой медицинской помощи и иметь склад средств для обеспечения жизнедеятельности укрываемых.