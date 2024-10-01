В Ростове-на-Дону домофоны научили предупреждать о ЧС

Домофоны запрограммированы. При объявлении сигнала гражданской обороны или ЧС автоматически они разблокируют входные двери. Благодаря этому находящиеся на улице люди смогут покинуть опасное при обстреле открытое пространство и спрятаться за бетонные перекрытия в подъезде. Впрочем, эта домофонная система оповещения ГО и ЧС, как отметил инженер, еще будет дорабатываться: появится функция «звук на улицу» — для тех, кто находится во дворе.