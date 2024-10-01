Вечерний@Калининград: купить нельзя откладывать, педиатр-замминистра и турсезон

По словам одних, предложение сегодня значительно превышает спрос, а объём сделок упал в два раза, «потому что практически отвалились льготные ипотеки». Другие же утверждают, что «покупательская способность не упала, новостройки продают, и даже сентябрьское повышение ключевой ставки пока не очень сильно повлияло». Такие же туманные прогнозы и в части цен: то ли они «по логике будут корректироваться вниз», то ли «входят в стагнацию, а стало быть, “существенного падения не будет”. Как говорится, дело ясное, что дело темное. Тем не менее все эксперты единодушно сошлись во мнении, что ипотечные ставки нынче такие, что брать квартиру в кредит — “это самоубийство”. Впрочем, если деньги есть, то можно и обзавестись недвижимостью. В общем, всё по классике: купить нельзя откладывать.