Вечерний@Калининград: купить нельзя откладывать, педиатр-замминистра и турсезон

Завершение массовых льготных ипотечных программ и повышение ключевой ставки сформировали на рынке недвижимости весьма неоднозначную ситуацию. По крайней мере, такое впечатление возникает после общения с экспертами-риелторами.
По словам одних, предложение сегодня значительно превышает спрос, а объём сделок упал в два раза, «потому что практически отвалились льготные ипотеки». Другие же утверждают, что «покупательская способность не упала, новостройки продают, и даже сентябрьское повышение ключевой ставки пока не очень сильно повлияло». Такие же туманные прогнозы и в части цен: то ли они «по логике будут корректироваться вниз», то ли «входят в стагнацию, а стало быть, “существенного падения не будет”. Как говорится, дело ясное, что дело темное. Тем не менее все эксперты единодушно сошлись во мнении, что ипотечные ставки нынче такие, что брать квартиру в кредит — “это самоубийство”. Впрочем, если деньги есть, то можно и обзавестись недвижимостью. В общем, всё по классике: купить нельзя откладывать.
Не менее туманная ситуация складывается и вокруг замминистра здравоохранения региона Наталии Берездовец. Пролить свет на происходящее пытается полиция, которая проводит проверку. «Наталия Берездовец раньше занимала пост главврача детской поликлиники № 6, после чего перешла на должность заместителя министра здравоохранения. Но она продолжает числиться в поликлинике, якобы проводит осмотры детей, и получает за это регулярно зарплату от руководства поликлиники. При этом медсёстры и врачи поликлиники её на работе не видели. Проверку проводит ОБЭП», — поведали «Новому Калининграду» источники, знакомые с ситуацией. При этом в полиции и поликлинике от комментариев воздерживаются, а в облправительстве утверждают, что Берездовец подрабатывает врачом в свободное от работы в министерстве время. Так ли это, предстоит установить правоохранителям.
Резонансной новостью понедельника стало сообщение о том, что сотрудники Каунасской территориальной таможни и таможенной уголовной службы обнаружили и изъяли из почтового вагона поезда Калининград-Москва камуфляжные сети, сплетенные волонтерами и отправленные в Белгородскую область. Литва заявила, что сети будут переданы украинской стороне в качестве поддержки. Ситуацию прокомментировал калининградский сенатор Совфеда Александр Шенжерюк-Жидков, назвавший все случившееся «простым воровством», поскольку «любое ограничение калининградского транзита со стороны Литвы является его грубым нарушением», а «литовские власти своими действиями просто нашли повод привлечь к себе внимание». Как бы там ни было, камуфляжные сети до адресата не дойдут, и вряд ли слова сенатора повлияют на ситуацию. Хочется надеяться, что это был единичный случай и представители соседнего государства в будущем воздержатся от «экспроприации» прочих вещей калининградцев.
Высокий туристический сезон близится к завершению, и уже можно подводить его предварительные итоги. Впрочем, наш регион в последние годы стал настолько популярным, что говорить о полной приостановке потока туристов не приходится: гости приезжают в Калининградскую область и в межсезонье, причем довольно активно. Какие гости предпочитают отдых в самом западном регионе, почему отельный бизнес обратил внимание на восток региона — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с замруководителя Федерации рестораторов и отельеров РФ по Калининградской области (секция «Отели») руководителем Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского округа, владельцем сети отелей «Элиза» Сергеем Куренковым.