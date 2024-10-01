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Что можно и нельзя делать в Аринин день 1 октября, который называют Шиповница

Собрали запреты и приметы на 1 октября, когда отмечают Аринин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 октября вспоминает святых Ирину (Арину), а также Софию. В народе принято праздновать день Арины Шиповницы. Название возникло по причине того, что в указанный день собирали шиповник.

Что нельзя делать 1 октября

День не подходит для того, чтобы стричь волосы. Считается, что подобным можно укоротить судьбу. Нельзя как ходить в гости, так и звать гостей. Это может спровоцировать ссоры. Не следует хвастаться своими успехами.

Что можно делать 1 октября

По традиции, в Аринин день собирали шиповник и делали из него заготовки. Предки верили, что к 1 октября в плодах накапливалось большое количество витамина C. Также в названный день продолжали квасить капусту.

Согласно приметам, какой погода окажется 1 октября, то также же она будет и 1 апреля 2025 года. В том случае, если журавли не собираются улетать на юг, зима окажется мягкой и короткой.

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