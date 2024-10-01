Ученые назвали даты магнитных бурь в октябре 2024 — что ждать белорусам

Кроме того, еще одна слабая магнитная буря возможна 22 октября. Ученые обращают внимание на то, что 27 октября магнитосфера окажется возбужденной. В период магнитных бурь и геомагнитных колебаний врачи советуют бережно относиться к своему здоровью, избегать физических нагрузок, стрессов, переутомлений. Метеозависимые люди в указанный период могут ощущать головные боли, слабость, головокружение, перепады давления.