Ученые назвали даты магнитных бурь в октябре 2024 — что ждать белорусам

Ученые назвали даты магнитных бурь в октябре 2024 года, что ждать белорусам. Предварительный прогноз был опубликован на официальном сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно предварительной информации, геомагнитные возмущения прогнозируются 5 и 6 октября. Возбужденной геомагнитная обстановка будет и 10 октября. По информации специалистов, магнитная буря уровня G1 (речь идет про слабый уровень) ожидается 11 и 12 октября.
Кроме того, еще одна слабая магнитная буря возможна 22 октября. Ученые обращают внимание на то, что 27 октября магнитосфера окажется возбужденной. В период магнитных бурь и геомагнитных колебаний врачи советуют бережно относиться к своему здоровью, избегать физических нагрузок, стрессов, переутомлений. Метеозависимые люди в указанный период могут ощущать головные боли, слабость, головокружение, перепады давления.