Улетные каникулы: комедия «Беляковы в отпуске» возглавила российский прокат

Комедия о приключениях русских в Турции заняла первую строчку по итогам выходных отечественном прокате. Фильм «Беляковы в отпуске» заработал 66,6 млн рублей и сместил на второе место предыдущего лидера — новую экранизацию «Графа Монте-Кристо». Третье занял мультфильм «Лунтик. Возвращение домой», общие сборы которого превысили 400 млн рублей. Замыкает десятку новый фильм Сарика Андреасяна «Мужское слово» с Павлом Прилучным — картина заработала всего 11 млн в дебютный уикенд. «Известия» — об итогах выходных в кино.
Лучшей новинкой минувшего уикенда в российском прокате стала отечественная комедия «Беляковы в отпуске». По данным ЕАИС, в период с 26 по 29 сентября она заработала 66,6 млн рублей. При этом лента продемонстрировала наименьшую в пятерке лидеров среднюю заполняемость зала — всего девять человек на показ (у ближайшего конкурента — 17), но зато получила наибольшее количество сеансов — почти 18 тыс.
По сюжету, простой житель Таганрога отправляется с семьей в Турцию, но уже на месте выясняется, что бедолага по ошибке оплатил отель на другое время — на следующий год. Денег на обратную дорогу у него нет, поэтому чете приходится ночевать, где придется, и строить из себя богачей, чтобы не опозориться перед другой семьей, с которой Беляковы много лет конкурируют.
Комедия о безумных русских на отдыхе сместила на вторую строчку рейтинга лидера предыдущего уикенда — новую экранизацию «Графа Монте-Кристо» в исполнении режиссеров Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта. Они знакомы российскому зрителю по «Трем мушкетерам» с Венсаном Касселем, где выступили сценаристами. В своей новой работе дуэт концентрируется на фигуре Эдмона Дантеса в исполнении Пьера Нинэ, поэтому авторы решили отказаться от некоторых частей книги, но при этом добавили новую любовную линию. Фильм записал на свой счет еще 64,3 млн рублей.
— «Граф Монте-Кристо» идет на хорошем сарафане. Несмотря на почти трехчасовой хронометраж, фильм по одноименному роману Александра Дюма-отца впечатляет своим масштабом и привлекает в кино поклонников оригинального произведения. Сейчас у картины нет конкурентов в своей нише, костюмированная историческая драма с элементами триллера прекрасно смотрится на большом экране, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Уже месяц уверенно держится в топе мультфильм «Лунтик. Возвращение домой». По итогам киновыходных он занял третью строчку рейтинга с прибылью 37,6 млн рублей. Общие сборы превысили 407 млн. Сдал на позицию хоррор «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли, который принес кассе 35,9 млн рублей и занял четвертую строчку. Впрочем, несмотря на то что картина оказалась на ступень ниже в рейтинге, ее сборы в этот раз оказались выше, чем неделей ранее, на 8 млн. Повлиять, считает Ольга Зинякова, могло похолодание.
— У «Субстанции» хорошая динамика для фестивального кино, не рассчитанного на массового зрителя. Картина неожиданно хорошо проявила себя в российском прокате и собрала внушительную кассу. Для сравнения — аналогичный боди-хоррор Жюльи Дюкурно «Титан», который звучал еще шире, едва собрал 10 млн рублей. Несомненно, на успех повлияли выдающиеся работы Деми Мур и Маргарет Куолли, — сказала эксперт.
Замыкает топ-5 еще одна новинка — франко-бельгийский фильм-катастрофа «Последний день Земли» о том, с какими чудищами придется бороться за выживание, если внезапно океан отступит и осушит землю. В дебютный уикенд в российском прокате картина заработала 25,6 млн рублей. Примечательно, что в топ-10 в этот раз не попали короткометражные фильмы, вместе с которыми показывают в формате предсеансового обслуживания неофициальный Голливуд.
— В минувший уикенд российский прокат смог предложить зрителю обширный выбор качественного легального контента, но стоит отметить, что не наблюдалось громких премьер и в международном прокате, — отметила Ольга Зинякова.
Среди премьер минувшего уикенда — отечественная драма «9 секунд» и мультфильм «Команда монстров», которые заработали по 21 млн и заняли шестую и седьмую строчки чарта соответственно. Ниже ожиданий сработала другая новинка — фильм Сарика Андреасяна «Мужское слово» с Павлом Прилучным в главной роли. Триллер стартовал лишь с 10-го места бокс-офиса, освоив всего 11,4 млн рублей.
— «Мужское слово» не выдержало конкуренции с другими драмами и триллерами, в данном случае фильму Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным зритель предпочел зарекомендовавшие себя западные холдоверы и экшен-новинку «Последний день Земли», — объяснила Ольга Зинякова.
В центре сюжета обезумевший от горя отец. Его 10-летний сын впадает в кому после несчастного случая, а врачи настаивают на том, что надежды на спасение нет и мальчика нужно отключить от аппарата жизнеобеспечения. Мужчина на это пойти не готов — он берет в заложники нескольких специалистов и баррикадируется вместе с ними и ребенком в одной из палат.