Улетные каникулы: комедия «Беляковы в отпуске» возглавила российский прокат

По сюжету, простой житель Таганрога отправляется с семьей в Турцию, но уже на месте выясняется, что бедолага по ошибке оплатил отель на другое время — на следующий год. Денег на обратную дорогу у него нет, поэтому чете приходится ночевать, где придется, и строить из себя богачей, чтобы не опозориться перед другой семьей, с которой Беляковы много лет конкурируют.