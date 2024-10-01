Золотых век: Театр сатиры отмечает 100-летний юбилей

Вековой юбилей 1 октября отмечает одна из главных сцен страны — Театр сатиры. В этот день труппа покажет спектакль-посвящение бывшему художественному руководителю, который занимал эту должность два десятилетия, — «Планета Ширвиндт». Празднование столетия растянется на весь сезон. Чествовать коллектив будет и Валентин Плучек, который полвека посвятил Сатире и возглавлял ее до Александра Ширвиндта. О планах, а также о людях театра, создававших славу этим подмосткам — в материале «Известий».
Празднование векового юбилея Театра сатиры растянется на весь сезон. Старт труппа даст 1 октября спектаклем «Планета Ширвиндт». Эта постановка — посвящение человеку, имя которого неразрывно связано с историей легендарной сцены. За 54 года работы в Сатире, двадцать из которых он занимал должность худрука, Александр Ширвиндт сыграл три десятка ролей, поставил множество спектаклей.
— Мы с Федором Добронравовым играли во всех спектаклях Александра Ширвиндта, — рассказал «Известиям» заслуженный артист России Юрий Нифонтов. — Мы дружили и вместе ездили на рыбалку. Дня не проходит, чтобы я не вспоминал Александра Анатольевича. Его очень не хватает.
Создатели спектакля-посвящения отмечают, что Ширвиндт действительно был планетой, которую невозможно объять и рассмотреть в мельчайших деталях. Но главные вехи — рождение, война, школа, Щукинское училище, кино, театр, эстрада, семья — режиссер Антон Буглак постарался охватить. Сюжет объединяет документальную хронику, эстрадные номера и смешные хулиганские истории про Александра Анатольевича, рассказанные когда-то им самим. Артиста не стало в марте 2024 года — за несколько месяцев до его 90-летия.
До 2000 года Сатиру возглавлял Валентин Николаевич Плучек — ученик Мейерхольда. Он тоже полвека посвятил Сатире. Пришел в театр 1950 году, а в 1957-м занял в нем пост главного режиссера. Плучек собрал блистательную труппу — в разные годы на сцену Сатиры выходили Борис Тенин, Анатолий Папанов, Татьяна Пельтцер, Вера Васильева, Ольга Аросева, Георгий Менглет, Валентина Токарская, Борис Новиков, Андрей Миронов, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Роман Ткачук, Спартак Мишулин, Нина Архипова, Зоя Зелинская.
— Валентин Николаевич оставил неизгладимый след в истории театра. Со временем понимаешь масштаб этой личности, — отметил в беседе с «Известиям» заслуженный артист России Александр Воеводин. — Он очень остро понимал сиюминутность жизни, реагировал на нее и умел воплотить это на сцене. Он умел подбирать актеров. Называл труппу «коллекцией». А вот что не любил, так это «Кабачок 13 стульев»". У него было какое-то болезненное, ревностное отношение к этой телепередаче.
Артисты Сатиры были завсегдатаями этой популярной программы, поклонники которой тоже стремились в театр, чтобы увидеть любимых актеров.
— Когда я пришел в театр в 1976 году, помню, как у Концертного зала имени Чайковского, что по соседству, поклонники Сатиры жгли костры, — вспомнил актер Юрий Васильев. — Всю ночь они дежурили у касс, чтобы утром купить два билета на любимый спектакль. Столько давали в одни руки. Я с ностальгией вспоминаю это время.
Но были у знаменитой сцены и непростые времена, когда постановки находились под жестким вниманием и подвергались цензуре.
— В спектакле «Бег» по роману Булгакова нельзя было говорить, что тараканы находятся под неусыпным надзором профессора энтомологии Казанского университета. Нельзя! Там Ленин учился. Бывало и останавливали спектакли, и закрывали, как например «Самоубийцу» Эрдмана. Но у нас был Валентин Николаевич Плучек, который умел обходить эти препятствия. Он обладал энциклопедическими знаниями, — поделился Васильев.
Непросто театру пришлось, когда в августе 1987 года из жизни друг за другом ушли Анатолий Папанов и Андрей Миронов, поделилась в свою очередь народная артистка России Алена Яковлева.
— Из афиши сразу слетело 15 названий, — вспоминает актриса. — В этом году 40 лет, как я в Театре сатиры. Только пришла, мне тут же дали две роли — главную и эпизодическую, да к тому же попросили моментально поехать на гастроли в Сочи и ввестись в спектакль. А потом Спартак Мишулин пригласил меня в свою концертную бригаду, с которой летом ездили по стране. Я застала времена, когда конная милиция сдерживала толпу поклонников и дежурила у театра. Я застала всех звезд. Моя первая работа была с Андреем Александровичем Мироновым в спектакле «Тень».
Многие артисты ради сцены отказывались от карьеры в кино, потому что держались за службу в Сатире. Да и съемки отнимали много времени. Приоритет всегда был в пользу театра. Преданной была и публика. Даже в 1990-е, когда люди стояли в очередях за продуктами, в Сатире был зритель, не жалевший денег на билеты. Сейчас ветераны этой сцены отмечают, что институт звезд никто не отменял, но спектакли надо ставить на молодых артистов, чтобы передавать вековой опыт.
— Юбилей театра мы планируем праздновать весь сезон, — рассказал худрук Евгений Герасимов. — Народный артист России Юрий Васильев вернет нас всех в историю театра, он ставит спектакль на сцене учебного театра ГИТИСа «Москва с точки зрения». Так называлась первая постановка новой труппы 100 лет назад. Появится брендированный поезд на Сокольнической ветке метро. Запуск его состоится 1 декабря.
Тогда же в полночь на станции метро представят и спектакль Юрия Васильева. Готовят в Сатире и вечер памяти Валентина Плучека. А в выставочных пространствах ГЭС-2 представят макеты легендарных спектаклей Театра сатиры.
Самое ожидаемое событие масштабного празднования состоится 1 декабря. В первый день зимы столетие отпразднуют представлением в постановке режиссера Виктора Крамера — «Век Сатиры или театральное безумство в сердце Москвы». Оно проведет зрителя по страницам истории легендарного театра и расскажет о его самых важных вехах и людях.