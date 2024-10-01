Золотых век: Театр сатиры отмечает 100-летний юбилей

— Из афиши сразу слетело 15 названий, — вспоминает актриса. — В этом году 40 лет, как я в Театре сатиры. Только пришла, мне тут же дали две роли — главную и эпизодическую, да к тому же попросили моментально поехать на гастроли в Сочи и ввестись в спектакль. А потом Спартак Мишулин пригласил меня в свою концертную бригаду, с которой летом ездили по стране. Я застала времена, когда конная милиция сдерживала толпу поклонников и дежурила у театра. Я застала всех звезд. Моя первая работа была с Андреем Александровичем Мироновым в спектакле «Тень».