Родные в гавани: концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ прошел в Москве

— Я поддерживал Донбасс с самого начала его противостояния с украинскими преступными властями с Майдана в 2014 году, — рассказал «Известиям» Алексей Поддубный (Джанго), который тоже принял участие в концерте. — А ездить туда я начал в 2015-м. Когда два года назад состоялось официальное признание новых регионов, а это было за два дня до начала СВО, для меня это был огромный праздник. Я сразу собрался в Донецк, чтобы отпраздновать это с моими друзьями. 24 февраля началась СВО. А 26 февраля мы уже играли в Горловке.