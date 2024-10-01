Родные в гавани: концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ прошел в Москве

По всей России 30 сентября масштабно отмечали День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ. В центре столицы в честь праздника прошел торжественный концерт. На Красной площади выступили Григорий Лепс, Лариса Долина, ST, «Любэ», Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и многие другие артисты. Но главными звездами вечера стали герои СВО — бойцы и их семьи, врачи, волонтеры, которые заняли почетные места в первых рядах. О том, как прошел концерт, личных историях военных и предложении руки в сердце столицы — в репортаже «Известий».
Несмотря на похолодание в столице, в зрительском партере напротив Храма Василия Блаженного не было ни одного свободного места. Почетные места заняли семьи военнослужащих и участники СВО. Пока гости собирались, за кулисами готовились к выступлению артисты. Музыканты симфонического оркестра утеплились, запаслись термобельем. Но в перчатках играть неудобно, поэтому руки все же мерзли. Девочки из сводного хора музыкальных школ и школ искусств Луганской и Донецкой республик хоть дрожали, но ради первого выступления на Красной площади готовы были потерпеть.
— Мы поем с Ларисой Долиной, Мией Бойко и Аскаром Абдразаковым. Для нас это огромная честь! Мы представляем Луганск и гордимся нашим городом. Несмотря на то, что иногда у нас стреляют, мы не хотим покидать Родину, — поделились девушки.
Тем же временем готовился к выступлению и народный артист России Владимир Стеклов.
— У меня сегодня здесь много друзей, — сказал он «Известиям». — Если мы в 2021 году ещё ездили в ДНР и ЛНР, что называется, в гости, то теперь они к нам, а мы к ним как самые настоящие земляки отправляемся.
У артиста Ленкома Марка Захарова Антона Шагина недавно вышел второй сборник стихов «Шагомер», в которую вошла гражданская лирика, стихи про СВО.
— Но для концерта я подготовил проникновенную поэзию Сергея Лобанова, — поделился Шагин с «Известиями». — Это очень сильные строки, которые стоит услышать.
Сергей Лобанов — фронтовик, который признается, что стихи ему спускаются свыше. Он пишет их на передовой.
Концерт начали с видеообращения президента России Владимира Путина.
— Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием, — сказал глава государства. — Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России.
Народный артист России Владимир Машков открыл программу стихом Анны Ахматовой «Мужество». После Григорий Лепс исполнил песню «Родина-мать». Строчки «Мы сильные люди, своих не бросаем!» собравшиеся пели все вместе. Одним из самых трогательных выступлений стал дуэт Героя Советского Союза Отца Киприана (в миру Валерия Буркова) и Павла Козка «Молитва комбата». Номер посвятили командиру батальона с позывным «Отмель», героически погибшему, защищая курское приграничье. На концерте присутствовала вдова комбата Ольга.
Защитники Родины делились личными историями. Герой России старший лейтенант Иван Жарский рассказал, что недавно женился. Он смело воевал в Запорожье, а жену взял из Донецка.
«Не надо бояться создавать семьи, рожать детей», — посоветовал Иван Жарский. А следом военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — волонтеру Альсине Сафархановой.
— После окопа ничего не страшно, — ответил он потом на вопрос журналистов, не страшно ли было делать предложение на виду у всей страны.
Пара познакомилась два года назад — в 2022-м, тогда Артемий трудился в составе волонтёрской роты в Мариуполе.
— В 2022 году, когда началась СВО, я был волонтером в составе волонтерской роты в Мариуполе. После того, как я увидел своими глазами, что там происходит на самом деле, я принял решение отправиться воевать, — рассказал Артемий.
Певица Юта прямо на сцене встретилась с легендарным морпехом с позывным «Струна». Герой России Владислав Головин —- тот самый боец с красным рюкзаком, браво воевавший в Донбассе.
— Я поддерживал Донбасс с самого начала его противостояния с украинскими преступными властями с Майдана в 2014 году, — рассказал «Известиям» Алексей Поддубный (Джанго), который тоже принял участие в концерте. — А ездить туда я начал в 2015-м. Когда два года назад состоялось официальное признание новых регионов, а это было за два дня до начала СВО, для меня это был огромный праздник. Я сразу собрался в Донецк, чтобы отпраздновать это с моими друзьями. 24 февраля началась СВО. А 26 февраля мы уже играли в Горловке.
Алексей Поддубный вместе с Сергеем Бобунцом, лидером группы «Смысловые галлюцинации», создали очень перспективный дуэт — «Два товарища». Под аккомпанемент симфонического оркестра музыканты исполнили песню «Мы вернемся».
— Мне кажется, что это вообще самое важное событие в современной российской истории, потому что четыре таких важных и исконно российских региона вернулись в лоно матушки России, — поделился с «Известиями» Александр Ф. Скляр. — Мы за них, конечно, в ответе. Это важнейшее событие, с которым сравнится разве только возвращение Крыма.
Музыкант исполнил песню «Спят курганы темные». Как признался Александр Ф. Скляр, это одна из любимых песен его дяди Славы, который живет в Ростове. Он шахтер. А песня Никиты Богословского и Бориса Ласкина считается негласным гимном шахтеров.
— Я считаю, что песни, которые звучат сегодня с этой сцены, должны быть в эфире радиостанций, звучать на ТВ, — сказал «Известиям» рэпер ST, — Это надо для того, чтобы те ребята, которые в данный момент защищают нас на передовой, в окопах, знали, что мы их тут ждём, что о них думаем, ценим их вклад в победу.
ST спел свою песню «Дай ему сил», которую не раз исполнял в зоне СВО. И буквально на днях музыкант вернулся из поездки по новым регионам.
— Мы были в Запорожской и в Херсонской областях, ездили в расположение наших бойцов и представили им новую песню «Вера, надежда, любовь». Это продолжение полюбившейся им «Дай ему сил».
Финальным аккордом стала песня «За тебя, Родина-мать» в исполнении группы «Любэ» и всех зрителей на Красной площади, которые стоя в унисон подпевали Николаю Расторгуеву.