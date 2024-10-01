Немного лошади: Mercury Rev перерождаются, Кинчев играет в меломана

Австрийский маэстро, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, не входит в число общеизвестных и популярных композиторов-классиков. При жизни Брукнер отличался крайней застенчивостью, долго считал, что еще не достиг истинного мастерства, и лишь на пятом десятке решился представить публике свои симфонии. Написал он их 11, но две — характерный для Брукнера шаг — остались без номеров (то есть не вошли в авторский канон), так как он посчитал их недостаточно совершенными. Как бы то ни было, Брукнер вошел в конце концов в историю как один из выдающихся симфонистов XIX столетия, наследие которого оказалось, увы, не слишком освоенным в эпоху звукозаписи.