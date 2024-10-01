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В России начинается осенний призыв

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Осенняя призывная кампания стартует в России, традиционно она продлится до 31 декабря. Призывники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, а принятые призывными комиссиями решения впервые можно будет обжаловать в досудебном порядке через портал «Госуслуги».

Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованному 30 сентября указу президента РФ Владимира Путина, войска пополнят 133 тыс. призывников — это на 3 тыс. больше, чем в прошедший весенний призыв, когда ВС РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 130 тыс. человек. Как сообщил на брифинге перед началом осеннего призыва заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, первые отправки призывников со сборных пунктов в 2024 году запланированы на 15 октября.

Срок службы составит 12 месяцев. Те, кто призван в вооруженные силы год назад, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Призыв 1 октября стартует во всех регионах страны. Как обычно, исключение из-за климата составят отдельные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности — там граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря. Начиная с предыдущего осеннего призыва в 2023 году кампания распространяется на Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Срочников не привлекут к СВО

Цимлянский подчеркивал, что в рамках осенней кампании военнослужащие по призыву не будут направляться для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах: Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Бумажные повестки и обжалование через «Госуслуги»

Нововведением осенней кампании станет то, что принятые призывными комиссиями решения можно будет обжаловать в досудебном порядке. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги».

Призывникам будут вручаться бумажные повестки: как лично под расписку, так и заказными письмами.

Учебные соединения, научные и спортивные роты

Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учетных специальностей. Кроме того, продолжится формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Также призывниками будут комплектоваться научно-производственные подразделения, внедряющие в производство передовые идеи и прорывные технологии в интересах обороны государства, и спортивные роты, в которых созданы условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.