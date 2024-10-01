В России начинается осенний призыв

Согласно опубликованному 30 сентября указу президента РФ Владимира Путина, войска пополнят 133 тыс. призывников — это на 3 тыс. больше, чем в прошедший весенний призыв, когда ВС РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 130 тыс. человек. Как сообщил на брифинге перед началом осеннего призыва заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, первые отправки призывников со сборных пунктов в 2024 году запланированы на 15 октября.