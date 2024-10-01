В Волгоградской области проверили качество воздуха после крупного пожара

В Николаевском районе в минувшие выходные случилось возгорание сухой растительности и частично соснового леса. В этой связи 29 сентября после 16.00 специалисты организовали проведение исследований проб воздуха в зоне влияния на территории ближайшей жилой застройки.
Эксперты лаборатории отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание веществ, характерных для процессов горения. По результатам исследований, выполненных экспресс-методом, превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.