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Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии

Две гигантские панды вернулись из Японии в Китай из-за проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

19-летние панды Лили и Синьсинь находились в стране по договору аренды. Об этом пишет издание Kyodo. Они прожили в Японии более 10 лет и должны были оставаться там до 2026 года. Однако власти решили отправить животных на родину раньше срока из-за обострившихся возрастных проблем со здоровьем.

На церемонию прощания с ними пришли около двух тысяч человек. По данным издания, животные спокойно перенесли перелет, продолжая «как обычно жевать бамбук».

Такое же возвращение в Китай предстоит в октябре двум пандам из Финляндии. Это связано с финансовыми трудностями принимающей стороны.

экология