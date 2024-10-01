Современное оборудование для реабилитации поступило в волгоградские больницы

Реабилитационные отделения клиник региона получили аппараты для фотодинамической терапии, приборы для измерения артериального давления, велоэргометры, беговые дорожки, системы микроволновой диатермической терапии. Также медучреждения оснастили современными косметологическими системами для лечения дефектов кожи, тренажерами для тренировки ходьбы и пассивной разработки кистей рук и другое.
Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, с начала 2024 года медицинскую реабилитацию в медучреждениях региона прошли 14 тыс. человек. В дневных и круглосуточных стационарах помощь получили более 9,1 тыс. жителей, амбулаторно — 4,9 тыс.
Работа по дооснащению объектов здравоохранения продолжается. Всего в текущем году по федеральному проекту планируют приобрести около 300 единиц оборудования.
Добавим, что Волгоградская область первой в стране приступила к формированию Единой целостной системы реабилитации и восстановления здоровья. О начале работы в этом направлении губернатор Андрей Бочаров доложил Президенту РФ Владимиру Путину.
Непрерывную помощь с применением современных технологий смогут получать бойцы СВО и их родные, ветераны боевых действий, дети-инвалиды и взрослые с различными ограничениями по здоровью. В систему включат как существующие, так и построенные с нуля объекты.