Сергей Собянин: Обновим все городские поликлиники

Масштабная программа реконструкции поликлиник продолжается. Вчера свои двери для пациентов официально открыли семь медучреждений в разных районах города.
— Все они теперь работают по новому московскому стандарту, — отметил Сергей Собянин во время посещения городской поликлиники № 5 в Даевом переулке.
Подарок к юбилею
Мэр рассказал, что здание поликлиники в Даевом переулке было построено 40 лет назад, и за эти годы масштабных ремонтов в нем не было.
— Теперь здесь все новое — стены, планировка, оборудование. В два раза увеличилась пропускная способность, — сообщил он.
Выросло в поликлинике и количество кабинетов врачей общей практики, процедурных, манипуляционных.
— Организовано отделение медицинской профилактики, предусмотрены кабинеты массажа, физиотерапии, зал ЛФК, — рассказал Сергей Собянин, добавив, что прилегающую к зданию территорию благоустроили.
Оснащение на высшем уровне
В рамках реконструкции заменили 100 процентов используемого медицинского оборудования.
— Нашу поликлинику оснастили компьютерным и магнитно-резонансным томографами, маммографом с функцией томосинтеза, рентгендиагностическими аппаратами типа U-дуга и РЕНЕКС-2, рентгеновским денситометром, аппаратами УЗИ экспертного класса, эндоскопическим, офтальмологическим и другим необходимым оборудованием, — отметила заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 5 Елена Гринько.
Благодаря новейшей медицинской технике врачи этой поликлиники могут применять самые современные виды диагностики.
Обновленную поликлинику успели оценить и первые пациенты. Москвич Афанасий Рощин более 50 лет живет в Красносельском районе. По его мнению, такой ремонт — замечательный и нужный проект.
— Спасибо вам и вашей команде, — обратился он к мэру. В свою очередь Сергей Собянин напомнил, что в сентябре распахнули свои двери 19 обновленных поликлиник. Сейчас идет второй этап модернизации амбулаторного звена, который включает реконструкцию порядка 140 зданий. На первом этапе обновили больше 200.
— Благодаря программе и строительству новых поликлиник обновим 100 процентов амбулаторного фонда Москвы, — заверил глава города.
Тренировки продолжаются
Сегодня стартует осенний сезон проекта «Мой спортивный район». Как сообщил Сергей Собянин, летом бесплатные тренировки в рамках проекта посетили почти 70 тысяч человек, и осенняя программа обещает быть не менее насыщенной.
— Все желающие старше 18 лет смогут продолжить заниматься спортом на свежем воздухе, — написал глава города. — Фитнес-тренировки будут проходить на 30 площадках по вторникам, четвергам и субботам.
Также на шести площадках по средам и воскресеньям можно посещать занятия по бегу.
— На сайте проекта можно узнать расписание, выбрать удобную локацию и зарегистрироваться, — добавил мэр.
КСТАТИ
30 сентября отмечался День российского интернета. В честь праздника Сергей Собянин рассказал в своем блоге, что Москва уделяет особое внимание развитию цифровых технологий и онлайн-сервисов. Новейшие технологии и разработки внедряются в самых разных сферах жизни: от медицины и безопасности до культуры и коммунального хозяйства.