Сергей Собянин: Обновим все городские поликлиники

— Спасибо вам и вашей команде, — обратился он к мэру. В свою очередь Сергей Собянин напомнил, что в сентябре распахнули свои двери 19 обновленных поликлиник. Сейчас идет второй этап модернизации амбулаторного звена, который включает реконструкцию порядка 140 зданий. На первом этапе обновили больше 200.