Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 октября 2024

Погода в Иркутске 1 октября 2024 обещает переменную область, днем может пройти небольшой дождь. Как рассказали в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +12 градусов, будет дуть несильный ветер. Ночью шкала термометра опуститься до 0.
— Переменная облачность, может пройти дождь с мокрым снегом, утром в отдельных районах туманы, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, в западных и северных районах 15−17 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье ожидается до +14, если солнце не появится, то до +4. Ночью будет от 0 до +5, но в некоторых районах похолодает до −8. Вот что обещает погода в Иркутске 1 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в октябре в Иркутской области не ожидается стабильного потепления.