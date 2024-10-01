Работы по благоустройству завершили в трех избирательных округах Иркутска

В избирательных округах № 4, 12, 31 Иркутска завершили работы по благоустройству. Так по улице Розы Люксембург поставили скамейку около дома № 137, а во дворе дома № 291 покрасили урны. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.