Работы по благоустройству завершили в трех избирательных округах Иркутска

В избирательных округах № 4, 12, 31 Иркутска завершили работы по благоустройству. Так по улице Розы Люксембург поставили скамейку около дома № 137, а во дворе дома № 291 покрасили урны. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.
В школе № 27 полностью завершили ремонт актового зала. В честь этого провели торжественное мероприятие.
— Мы сделали ремонт актового зала, реконструировали сцену, поменяли «одежду» сцены, а также закупили световое и музыкальное оборудование, — рассказал депутат Александр Друзенко.
Помимо этого привели в порядок дорогу от бомбоубежища до дома № 6 на улице Академика Курчатова. В скором будущем специалисты обустроят тротуар. В избирательном округе № 31 работы завершены на 90%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье с 1 октября стартовал осенний призыв в армию. На срочную службу призовут более 2,6 тысяч молодых людей.