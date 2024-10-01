Автопробег в честь воссоединения новых регионов с Россией прошел в Иркутске

— 30 сентября отмечают День воссоединения. Поэтому правительство региона организовало данное мероприятие. Этой акцией мы хотим отметить то, что мы едины, а значит непобедимы! — поделился руководитель Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Законодательного Собрания Иркутской области Даниил Литвинов.