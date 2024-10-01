Автопробег в честь воссоединения новых регионов с Россией прошел в Иркутске

В Иркутске 30 сентября прошел автопробег в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщает Молодая гвардия Иркутской области.
Точкой отправления стал стадион «Труд». Участие приняли представители правительства, администрации, общественных организаций и жители областного центра.
— 30 сентября отмечают День воссоединения. Поэтому правительство региона организовало данное мероприятие. Этой акцией мы хотим отметить то, что мы едины, а значит непобедимы! — поделился руководитель Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Законодательного Собрания Иркутской области Даниил Литвинов.
По улицам города проехалось 30 машин. Их специально украсили флагами РФ и новых субъектов. Также всех жителей Приангарья поздравили с годовщиной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре до 8 октября запретили движение машин по улице Красноказачьей.