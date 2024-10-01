Во Владивостоке 19-летний водитель без прав устроил массовое ДТП

ГАИ Владивостока начала проверку по факту массового ДТП, произошедшего сегодня ночью в Первореченском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Сообщение о столкновении автомобилей на проспекте 100-летия Владивостока поступило в дежурное отделение полка ДПС. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции установили, что 19-летний водитель Mitsubishi Galant, двигаясь в сторону Некрасовской, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Camry, Subaru Forester и Toyota Prius.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 19-летний водитель и 15-летняя девушка-пассажир автомобиля Mitsubishi Galant. Пострадавших доставили в больницу», — сообщили в полиции.
Предварительное расследование показало, что водитель Mitsubishi Galant не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством.
Возбуждено административное производство за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью. Также составлен административный материал за выезд на полосу встречного движения.
За календарный год водитель, спровоцировавший аварию, уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения семь раз. По результату проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и определены меры ответственности согласно законодательству РФ.
Напомним, в середине сентября во Владивостоке на дороге столкнулись не меньше семи машин. ДТП спровоцировал водитель Mitsubishi Lancer, который двигался со стороны кольца Первой Речки в направлении Некрасовской. рулевой повернул налево, но не учел, что маневр запрещает нанесенная разметка — двойная сплошная линия. Не убедившись в безопасности, автомобиль столкнулся с другим участником движения — Lexus, водитель которого двигался со стороны 3-й Рабочей. Удар был такой силы, что «Лексус» отлетел в припаркованные авто — Nissan Juke и Toyota Camry. Тем временем «Лансер» развернуло, и неуправляемый транспорт влетел в Toyota Land Cruiser Prado, который двигался параллельно.