Во Владивостоке 19-летний водитель без прав устроил массовое ДТП

Напомним, в середине сентября во Владивостоке на дороге столкнулись не меньше семи машин. ДТП спровоцировал водитель Mitsubishi Lancer, который двигался со стороны кольца Первой Речки в направлении Некрасовской. рулевой повернул налево, но не учел, что маневр запрещает нанесенная разметка — двойная сплошная линия. Не убедившись в безопасности, автомобиль столкнулся с другим участником движения — Lexus, водитель которого двигался со стороны 3-й Рабочей. Удар был такой силы, что «Лексус» отлетел в припаркованные авто — Nissan Juke и Toyota Camry. Тем временем «Лансер» развернуло, и неуправляемый транспорт влетел в Toyota Land Cruiser Prado, который двигался параллельно.

