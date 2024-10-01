Ездят тут всякие, спать мешают: в Приморье тигр решил отдохнуть посреди дороги

Специалисты особо охраняемой территории быстро опознали «старого знакомого». Им оказался самец тигра под номером Т-75, который еще с 2027 года обитает на территории заповедника и прилегающий к нему территории. Ведь индивидуальный участок полосатого хищника очень велик и включает как охраняемые земли, так и прилегающую к ним «обычную» тайгу. И здесь он чувствует себя полновластным хозяином.