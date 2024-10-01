Ездят тут всякие, спать мешают: в Приморье тигр решил отдохнуть посреди дороги

Ленивого тигра заметили жители северного приморского поселка Терней. Большая кошка решила отдохнуть прямо на дороге, а, заметив людей, вальяжно и неторопливо отправилась в лес, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Сихотэ-Алинский заповедник.
Специалисты особо охраняемой территории быстро опознали «старого знакомого». Им оказался самец тигра под номером Т-75, который еще с 2027 года обитает на территории заповедника и прилегающий к нему территории. Ведь индивидуальный участок полосатого хищника очень велик и включает как охраняемые земли, так и прилегающую к ним «обычную» тайгу. И здесь он чувствует себя полновластным хозяином.
«Т-75 здоровый самец, который чувствует себя уверенно на своей территории, не проявляет агрессии и спокойно ведет себя в подобных ситуациях. Ведь большая часть его дома находится под охраной, где сохраняется кормовая база и тигриная жизнь менее подвержена беспокойству со стороны человека», — рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.
К слову, Т-75 далеко не одинок. На его индивидуальном участке живет самка по имени Принцесса, с которой хозяин тайги вырастил уже два выводка тигрят.
В прошлое воскресенье, 30 сентября, во Владивостоке в 25-й раз прошел День амурского тигра, посвященный сохранению этих красивых и редких кошек. Корреспонденты «КП» подготовили фоторепортаж с этого праздника.
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