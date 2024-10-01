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Ездят тут всякие, спать мешают: в Приморье тигр решил отдохнуть посреди дороги

На севере Приморья жители заметили спящего посреди дороги амурского тигра.

Ленивого тигра заметили жители северного приморского поселка Терней. Большая кошка решила отдохнуть прямо на дороге, а, заметив людей, вальяжно и неторопливо отправилась в лес, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Сихотэ-Алинский заповедник.

Специалисты особо охраняемой территории быстро опознали «старого знакомого». Им оказался самец тигра под номером Т-75, который еще с 2027 года обитает на территории заповедника и прилегающий к нему территории. Ведь индивидуальный участок полосатого хищника очень велик и включает как охраняемые земли, так и прилегающую к ним «обычную» тайгу. И здесь он чувствует себя полновластным хозяином.

«Т-75 здоровый самец, который чувствует себя уверенно на своей территории, не проявляет агрессии и спокойно ведет себя в подобных ситуациях. Ведь большая часть его дома находится под охраной, где сохраняется кормовая база и тигриная жизнь менее подвержена беспокойству со стороны человека», — рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.

К слову, Т-75 далеко не одинок. На его индивидуальном участке живет самка по имени Принцесса, с которой хозяин тайги вырастил уже два выводка тигрят.

В прошлое воскресенье, 30 сентября, во Владивостоке в 25-й раз прошел День амурского тигра, посвященный сохранению этих красивых и редких кошек. Корреспонденты «КП» подготовили фоторепортаж с этого праздника.

Видео встречи с большой кошкой вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

флора и фауна