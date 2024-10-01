Более 20 тысяч людей заболели ОРВИ за прошедшую неделю в Иркутской области

Врачи рекомендуют ставить прививки от гриппа. Вакцину уже получило более 294 тысяч человек, из них более 118 тысяч детей. Также советуют чаще мыть руки, гулять на свежем воздухе, проветривать дом и вести здоровый образ жизни.