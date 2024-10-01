Более 20 тысяч людей заболели ОРВИ за прошедшую неделю в Иркутской области

В Иркутской области за прошедшую неделю ОРВИ заболело 21239 человек. Из них более 12 тысяч дети. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре областного центра.
— По данным лабораторного мониторинга заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии, — рассказали специалисты.
Помимо этого 302 человека заболело COVID-19. С начала пандемии в Приангарье врачи подтвердили более 396 тысяч случаев заражения.
Врачи рекомендуют ставить прививки от гриппа. Вакцину уже получило более 294 тысяч человек, из них более 118 тысяч детей. Также советуют чаще мыть руки, гулять на свежем воздухе, проветривать дом и вести здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье предложили отстранять от работы людей с признаками заболевания. Руководителей предприятий обязали тщательно следить за состоянием работников.