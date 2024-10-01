Сергей Кравчук поздравил жителей Хабаровска с Международным днем пожилых людей

В городе проживает около 131 тысячи представителей старшего поколения. Для их поддержки реализуется муниципальная программа «Развитие социальной работы с населением» на 2021−2030 годы, которая включает 12 мер поддержки. Более 25 миллионов рублей ежегодно выделяется на эти цели из муниципального бюджета, и более четырех тысяч человек получают помощь. Для активного участия пенсионеров в жизни города в центрах работы с населением действует 158 клубных объединений.