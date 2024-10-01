Сергей Кравчук поздравил жителей Хабаровска с Международным днем пожилых людей

Мэр Хабаровска поздравил жителей города серебряного возраста с Международным днем пожилых людей. Он отметил важность вклада старшего поколения в развитие и процветание краевого центра. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Сегодняшнее старшее поколение — это поколение победителей, тех, кто создавал наше современное благополучие. Забота о пожилых жителях — важная часть социальной политики Хабаровска», — сказал Сергей Кравчук.
В городе проживает около 131 тысячи представителей старшего поколения. Для их поддержки реализуется муниципальная программа «Развитие социальной работы с населением» на 2021−2030 годы, которая включает 12 мер поддержки. Более 25 миллионов рублей ежегодно выделяется на эти цели из муниципального бюджета, и более четырех тысяч человек получают помощь. Для активного участия пенсионеров в жизни города в центрах работы с населением действует 158 клубных объединений.
«Важно поддерживать активное участие пожилых людей в общественной жизни. В Хабаровске работают советы ветеранов и центры работы с населением», — сказал мэр города.
Сергей Кравчук поздравил представителей старшего поколения, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и любви со стороны близких.