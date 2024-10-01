Олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру Новосибирского ХК «Сибирь»

— Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Капитан команды Широков не стал мириться с неудачами, резко выступил, я его не совсем понял, покритиковал в прессе, но его поддержал тренер. Так после 2:8 против ЦСКА пошёл подъём Новосибирска — за счёт психологии, в общем-то на ровном месте.