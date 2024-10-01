Олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру Новосибирского ХК «Сибирь»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой прокомментировал игру Новосибирского ХК «Сибирь» после второй неудачи в сезоне. Об этом он рассказал порталу Russian Hockey.
Напомним, накануне команда сыграла с Омским «Авангардом». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «ястребов». До этого новосибирцы смогли одержали 6 побед подряд, в том числе над омичами.
— Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Капитан команды Широков не стал мириться с неудачами, резко выступил, я его не совсем понял, покритиковал в прессе, но его поддержал тренер. Так после 2:8 против ЦСКА пошёл подъём Новосибирска — за счёт психологии, в общем-то на ровном месте.
Но давайте честно — вряд ли с нынешним составом команда Епанчинцева способна штамповать такие серии. Да, видна тренерская рука, есть капитан, которого уважаю, плюс в атаке ожили легионеры и Бутусов. Но для чемпионата-марафона необходима пехота, третьи-четвёртые звенья, молодёжь. Со всем этим у «Сибири» проблемы, — заявил спортсмен.
В результате «Сибирь» с 12 очками занимает третью строчку рейтинга Восточной конференции. «Авангард» пока расположился на восьмом месте. В активе у команды девять очков.
Ранее КП-Новосибирск писала о проигрыше новосибирцев в матче против «Автомобилиста».