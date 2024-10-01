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В «Красной горке» Новосибирска реконструировали электрическую подстанцию

От жителей микрорайона «Красная горка» часто поступали жалобы на шум и вибрации, которые исходили от трансформаторной подстанции.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил в своем Telegram-канале, что проблема решена.

Электрическая подстанция была построена около полувека назад, как и сам микрорайон «Красная горка». Это был первый ЖК, построенный после ВОВ, третий этап проходил с 60−70-х годов. В 50-х годах к будке были подключены дома и офисные здания на улице Богдана Хмельницкого и Александра Невского.

В 2024 году объект включили в программу реконструкции. Специалисты установили блочную подстанцию с 2-мя трансформаторами и проложили новые кабельные линии.

Известно, что холдинг «Интер РАО» приобрел более 98% акций НПО «Элсиб» — крупнейшего производственного мероприятия в Новосибирске. Читайте в материале МК в Новосибирске.

ЖКХ