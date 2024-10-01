В «Красной горке» Новосибирска реконструировали электрическую подстанцию

Электрическая подстанция была построена около полувека назад, как и сам микрорайон «Красная горка». Это был первый ЖК, построенный после ВОВ, третий этап проходил с 60−70-х годов. В 50-х годах к будке были подключены дома и офисные здания на улице Богдана Хмельницкого и Александра Невского.