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Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в первый день октября

Во вторник, 1 октября, в трех мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: pixabay.com

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра — 4,2 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.