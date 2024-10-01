Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в первый день октября

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра — 4,2 м/с.
В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 26 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,4 м/с.