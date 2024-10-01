Систему оповещения населения на случаи ЧС проверят в Хабаровском крае 2 октября

«Сирены подадут сигнал “Внимание всем”, который означает необходимость включить телевизор или радио для получения дальнейших инструкций. В 10:43 по всем каналам первого мультиплекса передадут сообщение о проверке, а в 10:46 объявят ее завершение», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.