Систему оповещения населения на случаи ЧС проверят в Хабаровском крае 2 октября

2 октября в 10:40 в Хабаровском крае состоится плановая проверка региональной системы оповещения населения (РСОН). Ее цель — убедиться в исправности системы и готовности к чрезвычайным ситуациям. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сработают более 500 сирен и акустических устройств во всех районах края, а в средствах массовой информации прозвучит предупреждающее сообщение. Жителей просят сохранять спокойствие.
«Сирены подадут сигнал “Внимание всем”, который означает необходимость включить телевизор или радио для получения дальнейших инструкций. В 10:43 по всем каналам первого мультиплекса передадут сообщение о проверке, а в 10:46 объявят ее завершение», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
РСОН используется для предупреждения о чрезвычайных ситуациях, таких как природные катастрофы и техногенные аварии. В Хабаровском крае установлено 535 устройств оповещения в 89 населенных пунктах.