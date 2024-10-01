Цены на такси ввергают в шок: обычная поездка теперь стоит почти тысячу рублей во Владивостоке

Но есть и еще одна причина высоких цен, о которой россияне могли позабыть. Год назад в силу вступил закон, который еще сильнее зарегламентировал работу такси и агрегаторов. Например, к поездке нельзя допускать водителей без путевых листов и шашечек на машинах. Ограничений много, но законодатели объяснили их заботой о безопасности пассажиров. В прошлом году из-за нововведений цены на такси выросли, но агрегаторы придумали, как выйти из положения: для сохранения цены поездки по старому тарифу предложили клиентам ехать не на такси, а арендовать машину с водителем — ему проходить все проверки необязательно.