Цены на такси ввергают в шок: обычная поездка теперь стоит почти тысячу рублей во Владивостоке

«Надо было забрать машину из сервиса на Выселковой, сам был на Чуркине. Вызвал такси и сначала глазам не поверил: обычно платил около 300 рублей за такие поездки, а сейчас один сервис выставил счет в 860. Второй сервис предложил 360 рублей за поездку, но, разумеется, ни один водитель за такие деньги ехать не захотел», — рассказал журналисту «ФедералПресс» житель Владивостока Иван.
Стоимость поездок на такси по Владивостоку поражает давно. Агрегаторы объясняют это инфляцией: машины, топливо, запчасти дорожают. Сказывается и мигрантский вопрос — требования к водителям в такси ужесточают, регионы запрещают иностранцам с патентами работать в пассажирских перевозках. Отсюда — дефицит водителей и более высокая цена за поездку.
Но есть и еще одна причина высоких цен, о которой россияне могли позабыть. Год назад в силу вступил закон, который еще сильнее зарегламентировал работу такси и агрегаторов. Например, к поездке нельзя допускать водителей без путевых листов и шашечек на машинах. Ограничений много, но законодатели объяснили их заботой о безопасности пассажиров. В прошлом году из-за нововведений цены на такси выросли, но агрегаторы придумали, как выйти из положения: для сохранения цены поездки по старому тарифу предложили клиентам ехать не на такси, а арендовать машину с водителем — ему проходить все проверки необязательно.
Еще одно изменение, которое вступило в силу с 1 сентября 2024 года и также напрямую повлияло на цены в такси — обязательное страхование таксистов как перевозчиков. В случае ДТП пассажиры смогут получить выплаты.
Стоит отметить, что 800 рублей за поездку, судя по всему, еще не предел. На полях ВЭФ-2024 представители Яндекс. Такси предсказали повышение цен до конца года в несколько раз. Причина — в мигрантах.