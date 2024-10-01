Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на такси ввергают в шок: обычная поездка теперь стоит почти тысячу рублей во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября, ФедералПресс. Цены на такси во Владивостоке резко выросли — теперь даже поездка на небольшие расстояния забирает из бюджета ощутимую часть. Если раньше за этот же маршрут брали около 300 рублей, то теперь надо готовить около тысячи.

Источник: Агентство «Москва»

«Надо было забрать машину из сервиса на Выселковой, сам был на Чуркине. Вызвал такси и сначала глазам не поверил: обычно платил около 300 рублей за такие поездки, а сейчас один сервис выставил счет в 860. Второй сервис предложил 360 рублей за поездку, но, разумеется, ни один водитель за такие деньги ехать не захотел», — рассказал журналисту «ФедералПресс» житель Владивостока Иван.

Стоимость поездок на такси по Владивостоку поражает давно. Агрегаторы объясняют это инфляцией: машины, топливо, запчасти дорожают. Сказывается и мигрантский вопрос — требования к водителям в такси ужесточают, регионы запрещают иностранцам с патентами работать в пассажирских перевозках. Отсюда — дефицит водителей и более высокая цена за поездку.

Но есть и еще одна причина высоких цен, о которой россияне могли позабыть. Год назад в силу вступил закон, который еще сильнее зарегламентировал работу такси и агрегаторов. Например, к поездке нельзя допускать водителей без путевых листов и шашечек на машинах. Ограничений много, но законодатели объяснили их заботой о безопасности пассажиров. В прошлом году из-за нововведений цены на такси выросли, но агрегаторы придумали, как выйти из положения: для сохранения цены поездки по старому тарифу предложили клиентам ехать не на такси, а арендовать машину с водителем — ему проходить все проверки необязательно.

Еще одно изменение, которое вступило в силу с 1 сентября 2024 года и также напрямую повлияло на цены в такси — обязательное страхование таксистов как перевозчиков. В случае ДТП пассажиры смогут получить выплаты.

Стоит отметить, что 800 рублей за поездку, судя по всему, еще не предел. На полях ВЭФ-2024 представители Яндекс. Такси предсказали повышение цен до конца года в несколько раз. Причина — в мигрантах.