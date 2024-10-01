Театры Хабаровска и Барнаула обменялись сценами и спектаклями

Труппа из Барнаула привезла шесть постановок, среди которых как драмы, так и комедии: «Лёха», «Пленные духи», «Укрощение строптивой», «Квадратура круга», «Феномены». Особый подарок — спектакль «Приключение Чиполлино» для юных зрителей. В гастрольную команду вошли около 50 человек, включая не только актёров, но и костюмеров, гримеров, реквизиторов, осветителей и звукорежиссёров.