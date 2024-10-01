Театры Хабаровска и Барнаула обменялись сценами и спектаклями

Это событие стало возможным благодаря программе «Большие гастроли» от ФГБУК «Росконцерт», организованной в рамках гастрольно-концертного плана Министерства культуры России, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Труппа из Барнаула привезла шесть постановок, среди которых как драмы, так и комедии: «Лёха», «Пленные духи», «Укрощение строптивой», «Квадратура круга», «Феномены». Особый подарок — спектакль «Приключение Чиполлино» для юных зрителей. В гастрольную команду вошли около 50 человек, включая не только актёров, но и костюмеров, гримеров, реквизиторов, осветителей и звукорежиссёров.
Одновременно с этим, с 27 сентября по 1 октября, артисты Хабаровского краевого театра драмы выступают в Барнауле, принеся на Алтай шесть спектаклей. Драмой «Калина красная», труппа не только открыла обменные гастроли, но и завершила Второй Театральный фестиваль, посвящённый 95-летию писателя и режиссера В. М. Шукшина.
«Преодолеть 5 тысяч километров, чтобы подарить новые эмоции алтайскому зрителю, — это настоящий подвиг. Мы привезли полный комплект декораций, костюмов и постановок, чтобы выступить на высшем уровне. Артисты получили невероятный заряд энергии от нового зрителя и сцен», — поделился Николай Евсеенко, директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра музыкальной комедии.
В репертуаре хабаровчан — музыкальная сказка «Волшебник изумрудного города», шоу «Только для женщин», комедия «Беда от нежного сердца», трагикомедия «Собачье сердце». Завтра, 1 октября, гастроли завершатся драмой «Яма».
Билеты на спектакли можно приобрести по «Пушкинской карте», что делает события ещё более доступными для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. Этот проект, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, даёт возможность молодым людям активно приобщаться к культурной жизни страны.