Готовность к отопительному сезону проверили в Актюбинской области

Как отметил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Арысулан Айтбаев, в «Aqtobe su-energy group» все сети и котлы полностью готовы к отопительному сезону. Завершены ремонтные работы на 27 котлах и 8,2 км тепловых сетей, также была проведена опрессовка теплосетей. На Актюбинской ТЭЦ тоже приведено в порядок все оборудование. Мощности теплоэлектроцентрали достаточно, чтобы полностью обеспечить теплом областной центр. На сегодня общая мощность ТЭЦ составляет 800 гигакалорий в час. По результатам отопительного сезона прошлого года максимальный расход тепловой энергии в час составил 439,7 гигакалорий.