Готовность к отопительному сезону проверили в Актюбинской области

Как отметил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Арысулан Айтбаев, в «Aqtobe su-energy group» все сети и котлы полностью готовы к отопительному сезону. Завершены ремонтные работы на 27 котлах и 8,2 км тепловых сетей, также была проведена опрессовка теплосетей. На Актюбинской ТЭЦ тоже приведено в порядок все оборудование. Мощности теплоэлектроцентрали достаточно, чтобы полностью обеспечить теплом областной центр. На сегодня общая мощность ТЭЦ составляет 800 гигакалорий в час. По результатам отопительного сезона прошлого года максимальный расход тепловой энергии в час составил 439,7 гигакалорий.
«Вместе с этим, наблюдается недостаточная готовность жилого сектора к отопительному сезону. Из 1538 многоквартирных домов только 495 получили паспорта готовности. Следует поторопиться и социальным объектам. На сегодня из 737 объектов образования готовы к отопительному сезону 732, из 360 медучреждений паспорта готовности получили 353. Ремонт не завершен еще в пяти школах и семи медицинских организациях».
Поставки угля и топлива в районы продолжаются. Для бюджетных организаций, школ и медицинских учреждений на отопительный сезон выделено 26 738 тонн угля, а для населения — 21 500 тонн. Бюджетные организации уже полностью обеспечены углем, в то время как доставка угля для жителей сел продолжается.
Также руководитель управления энергетики и ЖКХ обратил внимание акима на растущий дефицит электроэнергии в регионе и необходимость строительства новых электростанций.
«Потребление электроэнергии в регионе составляет 947 мегаватт, из которых более 50% вырабатывается на месте, а остальные 273 мегаватта поступают из России и 178 мегаватт из других регионов. С каждым годом промышленность, инфраструктура и жилищное строительство Актюбинской области стремительно развиваются, что приводит к постоянному росту спроса на электроэнергию. Согласно прогнозу АО “KEGOC”, к 2028 году потребление электроэнергии в области достигнет 1270 мегаватт. В связи с дефицитом электроэнергии возникает необходимость в строительстве новых электростанций», — заключил Арысулан Айтбаев.
«Сегодня мы сталкиваемся с важной задачей — обеспечением устойчивого энергетического будущего нашего региона. У нас есть много проектов, которые могут способствовать развитию экономики, созданию рабочих мест и улучшению качества жизни населения. Инвесторы готовы вкладываться в развитие региона. Однако реализация этих проектов возможна только при условии наличия достаточных объемов газа, электроэнергии. Дефицит ставит под угрозу перспективные инвестиционные проекты. Необходимо проработать этот вопрос с Министерством энергетики, чтобы найти решения для обеспечения необходимых мощностей», — поручил аким руководителю управления энергетики и ЖКХ.
Аким области поручил руководителям государственных органов и учреждений ускорить работу по выдаче паспортов готовности жилых домов, в сжатые сроки завершить ремонтные работы на социальных объектах, а также своевременно решить другие возникающие вопросы.
«Обеспечение стабильной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов является одной из ключевых задач акиматов. Перед зимой важно гарантировать стабильную работу всех теплоснабжающих объектов. Поэтому сегодня следует принять все необходимые меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций».