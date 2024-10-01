«Бойцы верят и ждут победу…»: хабаровский священник побывал в зоне СВО

— 11 сентября я посетил с Дарами одно подразделение. Ко мне подошел боец с личным разговором, в котором поделился о неурядицах в семье, из-за которых он унывал. После исповеди выяснилось, что его зовут Иван. Получается, что он причастился в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Промыслительно, что Господь никого не оставляет, поддерживает всегда, даже послал священника одному из воинов причаститься на именины, чтобы избавить от уныния. Ведь я мог поехать в другое подразделение, к другим людям…