«Бойцы верят и ждут победу…»: хабаровский священник побывал в зоне СВО

Целый месяц по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия настоятель Покровского храма иерей Стахий Вертилецкий находился в зоне проведения специальной военной операции для пастырской и молитвенной поддержки военнослужащих Восточного военного округа, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
Священник рассказал, что окормлял разные подразделения, но Господь так управил, что он встретился и с теми военнослужащими, которых крестил и готовил к поездке в Хабаровске.
— Этот полк я окормлял еще в Хабаровске, когда он только формировался, и так промыслительно получилось, что мы с ними встретились уже здесь — «за ленточкой», — поделился батюшка.
Также отец Стахий рассказал о том, что Господь заботится о каждом человеке, поделившись таким случаем:
— 11 сентября я посетил с Дарами одно подразделение. Ко мне подошел боец с личным разговором, в котором поделился о неурядицах в семье, из-за которых он унывал. После исповеди выяснилось, что его зовут Иван. Получается, что он причастился в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Промыслительно, что Господь никого не оставляет, поддерживает всегда, даже послал священника одному из воинов причаститься на именины, чтобы избавить от уныния. Ведь я мог поехать в другое подразделение, к другим людям…
По словам священника, бойцы на СВО верят и ждут победу, настрой у них боевой, крепятся, и поэтому сейчас так важно всем вместе сплотиться, в том числе — молитвенно, ведь победу дарует Бог.
Напомним, что священники Хабаровской епархии регулярно посещают воинов в зоне специальной военной операции.