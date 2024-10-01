Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин требует данные о нападении в сервисном центре Новосибирска

Мужчина напал на сотрудника сервисного центра и украл два дорогих телефона.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

На страницах в соцсетях Информационного центра СК России опубликовали сообщение о том, что Александр Бастрыкин потребовал доложить о возможном нарушении миграционного законодательства в Новосибирске.

Сообщается, что 26 сентября 2024 года мужчина неславянской внешности зашёл в один из городских сервисных центров, распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику, похитил два дорогих телефона и сбежал.

Новосибирские следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства. Местный СК инициировал вопрос о передаче дела из ОВД в своё производство. Детали доложат главе СКР.

СК