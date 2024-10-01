Бастрыкин требует данные о нападении в сервисном центре Новосибирска

На страницах в соцсетях Информационного центра СК России опубликовали сообщение о том, что Александр Бастрыкин потребовал доложить о возможном нарушении миграционного законодательства в Новосибирске.
Сообщается, что 26 сентября 2024 года мужчина неславянской внешности зашёл в один из городских сервисных центров, распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику, похитил два дорогих телефона и сбежал.
Новосибирские следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства. Местный СК инициировал вопрос о передаче дела из ОВД в своё производство. Детали доложат главе СКР.