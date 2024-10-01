Автомобильный мост через падь Пурсей укрепят в Братске до наступления непогоды

На участке уже провели необходимое обследование, разработали технические решения. В ближайшее время выберут надежного подрядчика, а все работы планируют выполнить до наступления непогоды. Чтобы не создавать неудобств водителям, ремонт будут проводить с 01:00 ночи до 5:30 утра.