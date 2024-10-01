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Автомобильный мост через падь Пурсей укрепят в Братске до наступления непогоды

Специалисты будут работать ночью, чтобы не создавать неудобства водителям.

Источник: Комсомольская правда

В Братске провели заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсуждали ситуацию на автомобильной дороге по улице Стройиндустрии в Падуне, а именно состояние автомобильного моста через падь Пурсей. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.

Напомним, в августе этого года размыло бетонное ограждение, которое защищает кабельные линии. Поэтому ввели режим повышенной готовности, специалисты должны были быстро устранить проблему.

— Отметим, что угрозы для движения транспорта и жизнедеятельности Падунского района нет. Режим вводился для того, чтобы исключить неприятные последствия, — рассказали в пресс-службе администрации.

На участке уже провели необходимое обследование, разработали технические решения. В ближайшее время выберут надежного подрядчика, а все работы планируют выполнить до наступления непогоды. Чтобы не создавать неудобств водителям, ремонт будут проводить с 01:00 ночи до 5:30 утра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в трех избирательных округах областного центра завершили работы по благоустройству.