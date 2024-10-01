В Новосибирске названы пять самых дорогих игрока ХК «Сибирь» с зарплатой до 70 млн руб

Так, самая высокая зарплата среди игроков новосибирского ХК считается у канадского нападающего Энди Эндреоффа — 70 миллионов рублей. Далее, 65 миллионов рублей зарабатывает за сезон нападающий Тэйлор Бек, и защитник Тревор Мерфи получает чуть меньше — 60 миллионов рублей.