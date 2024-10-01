Новосибирцы встали в живую изгородь на пути у самосвалов

«Жители села однозначно молодцы! Бизнесмены обращаются с местными как с крепостными. Пусть коммерсы строят дороги себе сами. Или в местный (этого муниципалитета) бюджет платят налоги в таком кол-ве, чтобы хватило и на асфальт и на камеры контроля скорости и на тротуары для детей. Работяг водителей еще жалко. Наверняка за рейсы получают, а не почасовую», — считает подписчик.