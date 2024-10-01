Новосибирцы встали в живую изгородь на пути у самосвалов

Об этом сообщили в Telegram-канале «ACT-54 Black».
В 800 километрах от села Лекарственное расположен карьер, к которому не проложена объездная дорога. Объект работает с 2014 года, попытка построить объезд предпринималась несколько раз.
Самосвалы решили пустить прямо по узкой сельской дороге, по которой ходят школьники и пожилые люди. Местные жители утверждают, что дорожное полотно попросту не выдерживает такой нагрузки.
Как утверждают пользователи в комментариях под публикацией, прежде там стоял запрещающий знак. Позже он сменился на табличку с рекомендацией для запрета проезда грузовых авто свыше 10 тонн. Кроме того, в обход через село была проложена насыпная дорога, как утверждает подписчик.
Жители Лекарственного вышли на оборону днем и стояли до ночи. К этому времени на участке собралось 6 патрульных машин. В последней публикации сообщается, что эту битву местные выиграли, но какой будет исход — неизвестно.
Комментаторы положительно отреагировали на решительные действия сибиряков.
«Жители села однозначно молодцы! Бизнесмены обращаются с местными как с крепостными. Пусть коммерсы строят дороги себе сами. Или в местный (этого муниципалитета) бюджет платят налоги в таком кол-ве, чтобы хватило и на асфальт и на камеры контроля скорости и на тротуары для детей. Работяг водителей еще жалко. Наверняка за рейсы получают, а не почасовую», — считает подписчик.
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