Октябрь на Южном Урале начнется с аномального тепла

Во вторник, 1 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 1 октября, у Алексея, Ариадны, Аркадия, Бориса, Вениамина, Владимира, Евфросинии, Илариона, Ивана, Ирины, Константина, Михаила, Сергея и Софии.
Между прочим, 1 октября 2024 года отмечают день Арины Шиповницы. Согласно народным приметам, сегодня нежелательно хвастаться и жаловаться. Дело в том, что такое поведение может привести к убыткам.