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Октябрь на Южном Урале начнется с аномального тепла

Во вторник, 1 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +16°

Во вторник, 1 октября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 1 октября, у Алексея, Ариадны, Аркадия, Бориса, Вениамина, Владимира, Евфросинии, Илариона, Ивана, Ирины, Константина, Михаила, Сергея и Софии.

Между прочим, 1 октября 2024 года отмечают день Арины Шиповницы. Согласно народным приметам, сегодня нежелательно хвастаться и жаловаться. Дело в том, что такое поведение может привести к убыткам.