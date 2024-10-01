Лес начинается с шишки и семян, сбор которых стартовал в Хабаровском крае

Сезон сбора семян лесных культур в Хабаровском крае официально начался, и его масштабы впечатляют, сообщает Министерство лесного хозяйстваи лесопереработки Хабаровского края.
Уже заготовлено более 3,8 тонн семян кедра, ели и лиственницы — этих деревьев, которые со временем превратятся в густые леса региона. Это первый этап важной работы, без которой невозможно восстановить леса, пострадавшие от пожаров и вырубок. Но, чтобы молодые деревья могли вновь занять свои места, семена нужно собрать, подготовить и прорастить в сеянцы.
Хабаровский край уже несколько лет уверенно удерживает лидерство на Дальнем Востоке по объему заготовки лесных семян. В следующем году регион планирует собрать от 12 до 17 тонн посевного материала, что позволит значительно увеличить площади лесовосстановления. По словам Максима Таранова, и.о. заместителя министра — начальника управления сохранения лесов, достижение таких масштабов стало возможным благодаря национальному проекту «Экология», который активно поддерживает лесовосстановительные работы в регионе.
Процесс заготовки семян трудоемкий и требует максимальной концентрации. Шишки с кедра, ели и лиственницы созревают к концу августа, после чего специалисты приступают к сбору. Сначала шишки проверяют на всхожесть семян, а затем они попадают в сушильные камеры, где из них извлекается будущий лес. Все это — многоэтапная работа, но её результат станет виден уже в 2025 году, когда молодые деревья начнут покрывать опустевшие территории.
Площадь лесовосстановления в Хабаровском крае в этом году составляет около 67 тысяч гектаров, из которых 6,7 тысяч — искусственные посадки. Остальные участки будут восстанавливаться естественным путем, с помощью мероприятий по содействию восстановлению.