Лес начинается с шишки и семян, сбор которых стартовал в Хабаровском крае

Процесс заготовки семян трудоемкий и требует максимальной концентрации. Шишки с кедра, ели и лиственницы созревают к концу августа, после чего специалисты приступают к сбору. Сначала шишки проверяют на всхожесть семян, а затем они попадают в сушильные камеры, где из них извлекается будущий лес. Все это — многоэтапная работа, но её результат станет виден уже в 2025 году, когда молодые деревья начнут покрывать опустевшие территории.