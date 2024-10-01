Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ходе визита на объект с заказчиком и подрядчиком обсудили проблемные вопросы, возникающие при строительстве объекта. Кроме того, исполнителям напомнили, что необходимо соблюдать требования безопасности, градостроительных регламентов. Принимаются меры для завершения строительства объекта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Мэр и прокурор посетили строящийся стадион «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре строительство стадиона «Авангард» проинспектировали прокурор города Андрей Ольгин и мэр Дмитрий Заплутаев.