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Мэр и прокурор посетили строящийся стадион «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре строительство стадиона «Авангард» проинспектировали прокурор города Андрей Ольгин и мэр Дмитрий Заплутаев.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ходе визита на объект с заказчиком и подрядчиком обсудили проблемные вопросы, возникающие при строительстве объекта. Кроме того, исполнителям напомнили, что необходимо соблюдать требования безопасности, градостроительных регламентов. Принимаются меры для завершения строительства объекта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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