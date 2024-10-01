Синоптики рассказали, как долго продлится тёплая погода в Омске

Ночью ожидается +5…+10 градусов, днём воздух прогреется до +16…+21. Местами возможны слабые дожди. Со среды начнётся более ощутимое похолодание: ночью температура воздуха опустится до +2…+7, в некоторых местах даже до −3, а днём столбики термометров покажут +9…+14 без осадков.