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Синоптики рассказали, как долго продлится тёплая погода в Омске

Радоваться омичам осталось недолго.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 82% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Om1 Омск

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Метеорологи предсказывают, что с приходом октября тепло начнёт отступать.

Во вторник, 1 октября, погода в Омской области будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Он начнёт смещаться с севера на юг, постепенно вытесняя тёплые массы.

Ночью ожидается +5…+10 градусов, днём воздух прогреется до +16…+21. Местами возможны слабые дожди. Со среды начнётся более ощутимое похолодание: ночью температура воздуха опустится до +2…+7, в некоторых местах даже до −3, а днём столбики термометров покажут +9…+14 без осадков.

3 и 4 октября погода стабилизируется под влиянием антициклона. Будет преобладать малооблачная погода без осадков. Ночью станет еще холоднее — от +1 до −5, а днём температура не превысит +11…+16.

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